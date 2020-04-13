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    • 14.04.2020 01:04
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    Son dakika: İletişim Başkanı Altun Kovid-19'la mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımları açıkladı

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı koronavirüsle mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımlara ilişkin infografik paylaşımda bulundu. Altun, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin bu ay hizmete açılacağını duyururken, "İstanbul’a 2 tane daha yeni hastane kazandırıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreçte milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek." dedi.

    Altun'dan Kovid-19'la mücadele paylaşımı
    İletişim Başkanı koronavirüsle mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımlara ilişkin infografik paylaşımda bulundu.




    Altun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Koronavirüs'le mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir Şehir Hastanesi'ni bu ay hizmete açarken, İstanbul'a 2 tane daha yeni hastane kazandırıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreçte milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.




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