Son dakika: İletişim Başkanı Altun Kovid-19'la mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımları açıkladı

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Koronavirüs'le mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir Şehir Hastanesi'ni bu ay hizmete açarken, İstanbul'a 2 tane daha yeni hastane kazandırıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreçte milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek. pic.twitter.com/lCd0LUPODn