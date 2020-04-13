Son dakika: İletişim Başkanı Altun Kovid-19'la mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımları açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun koronavirüsle mücadele kapsamında 13 Nisan'da atılan adımlara ilişkin infografik paylaşımda bulundu.
Altun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Koronavirüs'le mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir Şehir Hastanesi'ni bu ay hizmete açarken, İstanbul'a 2 tane daha yeni hastane kazandırıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreçte milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Koronavirüs'le mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir Şehir Hastanesi'ni bu ay hizmete açarken, İstanbul'a 2 tane daha yeni hastane kazandırıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreçte milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek. pic.twitter.com/lCd0LUPODn— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 13, 2020
Altun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Koronavirüs'le mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Başakşehir Şehir Hastanesi'ni bu ay hizmete açarken, İstanbul'a 2 tane daha yeni hastane kazandırıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreçte milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.