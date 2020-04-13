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    • 14.04.2020 00:20
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    Son dakika: düzenlemesi 'de kabul edildi

    Son dakika haberine göre, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

    Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
    AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.


    Kabul edilen yasa ile; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

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