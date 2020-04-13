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    • 14.04.2020 02:31
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    Son dakika: Twitter'dan paylaştı: ü işte böyle yeneceğiz

    Son dakika haberi! , le mücadele ile ilgili bir video paylaştı. paylaşımında, ''Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #'' ifadelerini kullandı.

    Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz
    , le mücadele ile ilgili bir video paylaştı.



    paylaşımında, ''Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz'' ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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