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    • 13.04.2020 12:49
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    : video konferans yöntemiyle toplanıyor! Gündemde koronavirüs var

    haberi... Başkan başkanlığında bugün toplanıyor. Tele konferansla ile yapılacak toplantıda koronavirüs tedbirlerinin ele alınması bekleniyor.

    Kabine video konferans yöntemiyle toplanıyor!

    bugün 3'üncü kez tele konferansla toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konferansa Huber Köşkü'nden katılacak.

    Toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ve Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.

    Bakan Koca'nın alınan önlemlere ilişkin sunumuyla birlikte, haftasonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının da görüşüleceği tahmin ediliyor. Diğer yandan İçişleri Bakanı Soylu da sokağa çıkma yasağı sonrası yaşananlar ve kabul edilmeyen istifası hakkında bilgilendirme yapacak.

    Milli Savunma Bakanı Akar'ın da askerlerin terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesi için sunum yapacağı, alınan kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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