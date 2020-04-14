Türkiye'de 13 Nisan Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı: Test sayısı 500 bine ulaşacak
Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır." dedi. Peki 13 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 61 bin 49, can kaybının ise 1296'ya ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 13 Nisan 2020'de 34 bin 456 testle toplam test sayısı 410 bin 556'ya yükseldi.
Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 hasta vefat etti, 511 hasta ise iyileşti.
Toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, test sayısının yakında 500 bine ulaşacağını belirterek, "Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.