Kandilli Rasathanesi 'nde yer alan verilere göre İstanbul 'un Karadeniz sahilleri açıklarında saat 02:56:39'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.





AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.8 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.