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    • 14.04.2020 03:37
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    Son dakika: Arnavutköy'de korkutan ! , son depremler...

    'nde yer alan verilere göre 'un sahilleri açıklarında saat 02:56:39'da 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi.Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

    İstanbul'da korkutan deprem
    'nde yer alan verilere göre 'un sahilleri açıklarında saat 02:56:39'da 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

    Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.



    AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.8 OLARAK AÇIKLADI
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de korkutan deprem! AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...
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