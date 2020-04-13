Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre İstanbul'un Karadeniz sahilleri açıklarında saat 02:56:39'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 14, 2020
OSMANLI ACIKLARI-ISTANBUL (KARADENIZ) https://t.co/UXXph029QP
14.04.2020, 02:56:38 TSİ
Büyüklük: 4.1,
Derinlik: 17.6 km#Kandilli
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.8 OLARAK AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.