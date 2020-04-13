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    • 13.04.2020 17:55
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    virüsü yenen 92 yaşındaki alkışlarla taburcu oldu

    Son dakika haberi... 'nin Çan ilçesinde, virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi sonrası iyileşen (92), hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Kaya'nın, ayrıca alzheimer ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

    92 yaşında koronavirüsü yendi
    Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan , 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle a yatırılan yaşlı kadının, yapılan virüs testleri pozitif çıktı.




    Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı. Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, bugün taburcu oldu.


    Acil servisten sağlık çalışanlarının alkışları arasında sedye ile çıkarılan Kaya, ambulansa alınarak, köydeki evine götürüldü.



    Öte yandan, Bahriye Kaya'nın, alzheimer ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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