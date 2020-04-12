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    • Yaşam
    • 12.04.2020 Gazete
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    Coronavirüsü yenen hastalara alkışlarla taburcu ediliyor

    Tüm dünyanın kabusu olan Coronavirüs, binlerce can aldı. Coronavirüs ile mücadele sürerken, virüse yakalanıp iyileşen hastalar, alkışlar eşliğinde taburcu ediliyor...

    İyileşiyoruz!

    Tüm dünyanın kabusu olan Coronavirüs, binlerce can aldı. Birçok hasta virüsle savaştı, hastalığı yenmeyi başardı.


    Hastaları tedavi ederken Coronavirüs'e yakalanan hemşire , taburcu oldu.

    'da işadamı 39 yaşındaki Ali Yağcı, Coronovirüs'ü yendi. Diğer hastalar için umut olmak amacıyla plazma bağışında bulunacağını açıkladı. 'de 85 yaşındaki , 19 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. 'ta 81 yaşındaki Naciye Tüylü, 7 günlük tedavisinin ardından iyileşerek evine döndü.


    Naciye Tüylü (81)

    Mardin'de Coronvirüs'e yakalanan Süleyman Kılıç (64) ile eşi Tülay Kılıç (60) çifti aynı gün taburcu oldu. 'de ilk Coronavirüs vakası olan Musa Güzel (84), hastalığı atlattı. 'da görevli hemşire Rıza Genç (22) de hastalığı yenerek taburcu oldu.


    Cemil Doğan Gencer (85)

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