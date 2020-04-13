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    • Yaşam
    • 13.04.2020 Gazete
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    3 yaşındaki coronavirüsü yendi

    ’da Coronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan 3 yaşındaki , tedavi gördüğü ve 'nde hastalığı yenerek, normal servise alındı.

    Corona’yı 'defne'tti!
    Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Can Mahallesi'nde yaşayan Cemil ve Emel Özçelik çiftinin, en küçük çocukları Defne, 6 Nisan Pazartesi günü yüksek ateş şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan testte Coronavirüs'e yakalandığı belirlenen Defne, karantinaya alındı. 9 Nisan günü ise ve 'ne sevk edildi. Pandemi katında a alına Defne, kısa sürede tedaviye cevap verdi. Hızla iyileşen Defle yoğun bakım ünitesinden normal servise alındı. Doktorlar minik kızın en kısa sürede taburcu edileceğini söyledi.

    ERDOĞAN ÖZTÜRK
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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