Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Can Mahallesi'nde yaşayan Cemil ve Emel Özçelik çiftinin, en küçük çocukları Defne, 6 Nisan Pazartesi günü yüksek ateş şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan testte Coronavirüs'e yakalandığı belirlenen Defne, karantinaya alındı. 9 Nisan günü ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Pandemi katında yoğun bakıma alına Defne, kısa sürede tedaviye cevap verdi. Hızla iyileşen Defle yoğun bakım ünitesinden normal servise alındı. Doktorlar minik kızın en kısa sürede taburcu edileceğini söyledi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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