Resmiye Nine’yi kaybettik

Sakarya'da Coronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık (86), beyin kanaması geçirdi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen önceki gece hayatını kaybetti. Resmiye'nin vefat büyük üzüntü yarattı.
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