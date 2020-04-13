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    • Yaşam
    • 13.04.2020 Gazete
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    Resmiye Nine’yi kaybettik

    'da Coronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen (86), beyin kanaması geçirdi. Eğitim ve 'ne yeniden götürülen Işık, servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen önceki gece hayatını kaybetti.

    Resmiye Nine’yi kaybettik
    Sakarya'da Coronavirüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen (86), beyin kanaması geçirdi. Üniversitesi Eğitim ve 'ne yeniden götürülen Işık, servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen önceki gece hayatını kaybetti. Resmiye'nin vefat büyük üzüntü yarattı.

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