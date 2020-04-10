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    Bakırköy’de kuyruğu gören vicdansız cı ekmeği 5 liradan sattı!

    İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle 'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokak yasağını duyan vatandaşlar market ve lara akın etti. Bakırköy’de bu durumu kendince fırsat bilen vicansız bir fırıncı 1,5 liralık ekmeği 5 liradan sattı.

    Vicdansız fırıncı ekmeği 5 liradan sattı!

    İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle 'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokak yasağını duyan vatandaşlar market ve lara akın etti.

    'un Bakırköy ilçesinde bir fırın önünde kuyruk oluşunda vicdansız fırıncı durumu kendince fırsat bildi.

    1,5 LİRALIK EKMEĞİ 5 LİRADAN SATTI
    1,5 liralık ekmek fiyatının 5 liraya çıkaran vicdansıza kuyruktaki vatdandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medyada olayın görüntülerini Emniyet Genek Müdürlüğüne ileten vatandaşlar fırınca hakkında işlem yapılmasını istedi.

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