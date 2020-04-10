Büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı geldi… Yasak dışı kalan belediyelerin paylaşımları güldürdü

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
YASAK DIŞI KALAN BELEDİYELERİN PAYLAŞIMLARI GÜLDÜRDÜ
Yasağın ardından fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar panik havasına girdi. Büyükşehir olmayan ve yasak dışında kalan Belediyeler de sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla gereksiz panik havasına giren vatandaşları gülümseten paylaşımlarla uyardı.
BİLECİK BELEDİYESİ: O SAFLIKTA HEMŞEHRİMİZ YOKTUR
Bir kullanıcının "Bilecik'te belediye hoparlörlerinden Bilecik'in büyükşehir olmadığı anons ediliyor." Paylaşımına Twitter üzerinden yanıt veren Bilecik Belediyesi, "Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur. Tüm halkımıza duyurulur." İfadelerine yer verdi.
"BÜYÜKŞEHİR OLUNCA BİR GECE ANSIZIN KAPANIVERİYORSUNUZ"
Bir başka kullanıcıya daha yanıt veren Bilecik Belediyesi, "Büyükşehir piyasasında çok çetin bir rekabet var. Biz minyonşehir belediyeciliğine adayız. Ayrıca gördüğünüz gibi büyükşehir olunca bir gece ansızın kapanıveriyorsunuz. İyi bir şey değil yâni." açıklamasıyla gülümsetti.
İşte belediyelerin gülümseten paylaşımlarından bazıları:
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl
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