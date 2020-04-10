Büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı geldi… Yasak dışı kalan belediyelerin paylaşımları güldürdü

"BÜYÜKŞEHİR OLUNCA BİR GECE ANSIZIN KAPANIVERİYORSUNUZ"

Bir başka kullanıcıya daha yanıt veren Bilecik Belediyesi, "Büyükşehir piyasasında çok çetin bir rekabet var. Biz minyonşehir belediyeciliğine adayız. Ayrıca gördüğünüz gibi büyükşehir olunca bir gece ansızın kapanıveriyorsunuz. İyi bir şey değil yâni." açıklamasıyla gülümsetti.