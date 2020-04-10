Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2020 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2020 10:58
    ABONE OL

    İmamoğlu'nun "tehdit" tezgahı ayağına dolandı! 'ye yıkmak istedi ama...

    'li Başkanı 'nun tehdit tezgahı ayağına dolandı. Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu e-mail yoluyla tehdit ettiği iddia edilen , CHP Etimesgut ilçesi üyesi olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu, bu tezgahla hem 'yi hem de savcıları hedef almayı planlıyordu. Yalanının ortaya çıkmasının ardından İmamoğlu'ndan özür bekleniyor!

    İmamoğlu'nun tehdit tezgahı ayağına dolandı!

    İmamoğlu ve avukatları, 'nin yalan ağı sol haber siteleriyle el ele verip "Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden Tuna Görgünoğlu hakkında 12 gündür işlem yapılmıyor" algısıyla 'yi ve savcıları hedef alarak yıpratma peşindeydi.



    AYNI GÜN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; 'nun avukatları tarafından yapılan 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusunun aynı gün (28 Mart 2020) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma defterine kaydedildiği belirtildi.



    CHP ÜYESİ ÇIKTI
    Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-mail yoluyla tehdit ettiği iddia edilen 'nun, CHP Etimesgut ilçesi üyesi olduğu ortaya çıktı.

    Tuna Görgünoğlu'nun, Eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük kampanyasını paylaştığı öğrenildi. Görgünoğlu'nun, CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda üyeliğinin aktif olduğu tespit edildi.

    TUTUKLANDI
    Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu e-posta üzerinden tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Görgünoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    İMAMOĞLU'NDAN SİNSİ TEZGAH!
    CHP'li İmamoğlu, avukatları ve yalanına çanak tutan gazeteler aracılığıyla "tehdit ediliyorum ve tehdit eden kişi hakkında hiçbir işlem yapılmıyor" algısı yaratarak hem AK Parti'yi hem de Cumhuriyet savcılarını yıpratma peşindeydi.

    MHP'Lİ VEKİLDEN 'ÖZÜR DİLE' ÇAĞRISI
    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özür dileme çağrısında bulundu.

    Enginyurt, ''Ekrem İmamoğlu'na tehdit mesajı atan tutuklandı. Ekrem efendi!karıştırdın ortalığı,suçlamıştın İstanbul Cumhuriyet Savcılarını,üstelik olayı da Ak Partiye yıkmıştın.Seni tehdit eden CHPüyesi çıktı.Savcılar görevini yaptı tutukladı.Şimdi sıra sende.Zerre kadar adamsan özür dile.'' ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel İmamoğlu'nun "tehdit" tezgahı ayağına dolandı! AK Parti'ye yıkmak istedi ama...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri