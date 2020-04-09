Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.04.2020 20:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2020 20:14
    ABONE OL

    ’nu tehdit eden 'li ’ndan şoke eden itiraflar

    ’li ’na tehdit içerikli e-posta gönderen ’nun ifadesi ortaya çıktı. Görgünoğlu’nun ifadesinde, CHP’de üyeliği bulunduğunu, 2018’de de milletvekili aday adayı olduğunu itiraf etti. Görgünoğlu, aynı zamanda parti bünyesinde sandık görevlisi olarak da çalıştığını söyledi.

    İmamoğlu’nu tehdit eden CHP’liden şoke eden itiraflar

    'li e-posta üzerinden tehdit edildiğini açıklamış, polis ve savcılığın suçluyu yakalamadığını iddia etmişti. İmamoğlu'nun açıklaması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şüpheli hakkında işlem yapılmadığı yalanlanmıştı.

    Daha sonradan tehdit içerikli e-postayı atan şüphelinin Ankara'da yaşayan olduğu ortaya çıkmıştı. Görgünoğlu'nun CHP'ye üye kaydının bulunduğu ve sosyal medyada CHP ve 'nın siyasi uzantısı 'yi öven paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

    GÖZALTINA ALINDI
    Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve Emniyet'te ifadesine başvurulan şüphelinin ifadesine ulaşıldı.

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
    Tuna Görgünoğlu ifadesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği faaliyetlerine katıldığını, 2018 yılında ise memurluktan istifa ettikten sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek partiye üye olduğunu söyledi.

    CHP'NİN SANDIK GÖREVLİSİ
    2018 yılında yine CHP'den milletvekili aday aday müracaatında bulunduğu kaydeden şüpheli aday yapılmadığını belirtti. Görgünoğlu, parti bünyesinde resmi olamasa da sandık görevlisi olarak görev yaptığını söyledi.

    "MAİLİ BEN GÖNDERDİM"
    Ekrem İmamoğlu'na tehdit içerikli e-posta atılan adresin kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli, kendisini kamuoyundan tanıdığını anlattı. Bahse konu e-postayı bizzat kendisinin gönderdiğini ileri sürdü.

    İmamoğlu'nun CHP'ye yakışmadığını ve zarar vereceğini düşündüğü için böyle bir e-posta attığını kaydeden Tuna Görgünoğlu, İmamoğlu'nu yaklaşık bir yıldır eleştirdiğini, konu ile ilgili daha önce CHP Genel Merkezi'ne e-posta gönderdiğini ama eleştirilerinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığını söyledi.

    Görgünoğlu'nun el konulan tabletinde yine Ekrem İmamoğlu'na tehdit ve hakaret içerikli başka e-postalar da gönderdi tespit edildi. Şüpheli bu e-postaları da kendisinin attığını kabul etti.


    SOSYAL MEDYA HESAPLARI DA BELİRLENDİ
    Ayrıca şüphelinin "@caesar tuna" adresli Twitter hesabını da kullandığı belirlendi. Bu adresten de İmamoğlu aleyhine çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi.





    Şüpheli söz konusu adresi bir yıldır kullandığını, belirlenen paylaşımları da kendisinin yaptığını itiraf etti.


    SABAH


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu’nu tehdit eden CHP'li Tuna Görgünoğlu’ndan şoke eden itiraflar
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri