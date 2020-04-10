Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.04.2020 10:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.04.2020 10:33
    ABONE OL

    'nden korkutan açıklaması: Ölüm oranı gripten 10 kat fazla

    Aralık ayında Çin’de ortaya çıkarak dünyayı adeta ele geçiren yeni tip şu ana kadar 1 milyon 600 bini aşkın kişiye bulaştı. Özellikle ağızdan çıkan damlacıklar ile bulaşan koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100 bine dayandı. Koronavirüsle ilgili son dakika açıklamalarında bulunan () , yeni tip Corona virüs (Covid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Corona virüs (Covid-19) ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

    Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine hitap etti. DSÖ'nün 5 Şubat'ta, farklı ülke ve bölgelere Covid-19 ile mücadele konusunda destek vermek amacıyla Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı'nı başlattığını anımsatan Ghebreyesus, örgüte üye ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

    Ghebreyesus, üye ülkelerin şimdiye kadar toplam 800 milyon dolar taahhütte bulunduğunu, bu miktarın bir kısmının DSÖ'ye ulaştığını açıkladı.


    DSÖ'nün, Çin'den ilk Covid-19 vakasını bildirmesinden bu yana 100 gün geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, aradan geçen sürede virüsün küresel çapta yayılması nedeniyle ülkelerin sağlık sistemlerine aşırı yük bindiğini ve dünya ekonomisinin bozulduğunu belirtti.

    Konuşmasında, Covid-19 ile gribi kıyaslayan Ghebreyesus, "Covid-19'un ölüm oranının gripten (influenza) 10 kat daha fazla olduğu tahmin edilmektedir." diye konuştu.

    Ghebreyesus, dünya liderlerine "birlik ve dayanışma" çağrısını yineleyerek Covid-19'un ulusal ve küresel düzeyde siyasete alet edilmemesini istedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Ölüm oranı gripten 10 kat fazla
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri