HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Kongreyi izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında spor salonuna alındı. Salonun orta kısmında hazırlanan alanda HDP delegeleri de yerlerini aldı.

BULDAN VE SANCAR OYLANACAK

Tek liste ile girilecek seçimde, delegeler Eş Genel Başkanlık için İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar için oy kullanacak.

Kongrede, Parti Meclisi ile Disiplin ve Danışma Kurulu üyeleri de belirlenecek.

ALİ BABACAN'DAN HDP'YE MESAJ

Bir süredir parti kurma hazırlığında olan ancak açıklamasını sürekli olarak erteleyen Ali Babacan da HDP Kongresi'ne davet edilenler arasındaydı. Babacan kongreye katılmazken, bir mesaj göndererek "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu. Babacan mesajında, "Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4'üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

BULDAN'DAN GEZİ PARKI MESAJI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı konuşmada Gezi Parkı'na atıfta bulundu. Buldan, "Karşılarında ezilen halkların ittifakı var. Cizre ile Gezi'nin ittifakı var. İstanbul ile Diyarbakır'ın, İzmir ile Hakkari'nin ittifakı var." dedi.

İSTİKLAL MARŞI OKUNMADI, TERÖRİST BAŞI ÖCALAN LEHİNE SLOGANLAR ATILDI

Kongrede, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın mesajı okundu.

Avrupa Parlamentosunun bazı üyeleri ile yabancı siyasi parti temsilcilerinin kongreye gönderdikleri video mesajları izletildi.

"Divan eş başkanı" Tulay Hatımoğulları Oruç, kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ile çok sayıda siyasi parti ile STK temsilcisinin katıldığını, eski bakanlardan Ali Babacan'ın mesajının da ellerine ulaştığını söyledi.

İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede sözde "devrim şehitleri" anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Eş Genel Başkan adayları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile HDP milletvekilleri toplu olarak girdikleri salonda, katılımcıları selamladı.

Kongreyi yurt dışından da bazı davetliler izledi. Kongrede zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Bazı Avrupa ülkelerinin milletvekilleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri kürsüye davet edilerek, fotoğraf çektirildi.