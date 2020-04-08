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    • 08.04.2020 20:46
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    Son dakika: 8 Nisan vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre 8 Nisan vaka sayılarını açıkladı. Koca'nın açıkladığı verilere göre, 8 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 4117, vefat sayısı 87 oldu. Toplam vaka sayısı 38226 olurken, toplam vefat sayısı 812'ye yükseldi.

    Bakan Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    8 Nisan vaka sayılarını açıkladı.

    Türkiye'de son 24 saatte 4117 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 87 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 38 bin 226'ya, can kaybının 812'ye, iyileşen hasta sayısının 1846'ya ulaştığı açıklandı.

    Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 900 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

    SON 24 SAATTE 87 HASTA VEFAT ETTİ 264 HASTA İSE İYİLEŞTİ
    Toplam test sayısı 247 bin 768, toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı 812, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1492, toplam entübe hasta sayısı 995, toplam iyileşen hasta sayısı 1846 oldu.

    "BAŞARIMIZ İZOLASYONA BAĞLI"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 264'ünün daha iyileştiğine işaret ederek, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım."

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