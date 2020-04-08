Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza'nın yanı sıra gün içinde Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile de ayrı ayrı telefonda görüştü.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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