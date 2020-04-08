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    • 08.04.2020 20:20
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Venezuelalı mevkidaşı Arreaza ile telefonda görüştü

    , ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

    Bakan Çavuşoğlu, Arreaza ile görüştü

    , ile telefon görüşmesi yaptı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Arreaza'nın yanı sıra gün içinde Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile de ayrı ayrı telefonda görüştü.

    Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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