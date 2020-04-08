Küresel bir salgına dönüşen koronavirüs ile ilgili mücadele tüm hızıyla devam ederken, hastalığın tanı ve tedavi süreçleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanabiliyor.Bilindiği üzere, Çin'de ortaya çıktıktan sonra koronavirüs tanısındaki en temel semptom ateş idi ancak son dönemde asemptomatik vakalar bir yana ciddi enfeksiyonlarda bile ateşin olmadığı görüldü.

Son bilimsel çalışmalara göre, ateş sınırı 37.3'ün üzerinde tanımlandığında vakaların hepsinde ateş olduğu görüldü ancak 38'in üzerinde alındığı zaman yoğun bakıma giden hastalarda ateş cevabının olmadığı ortaya konuldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç.Dr. Fatih Çiftçi, Sağlık Bakanlığının sadece öksürük şikayeti olan hastalara test uygulanması kararını hatırlatarak, "Her ateşli hastayı koronavirüslü olarak değerlendiremeyiz. Ateş belki semptomlar bütününün bir parçası olabilir. Semptomlar yüzdeliğinde öksürük ve nefes darlığının oranı artık daha yüksek." diye konuştu.