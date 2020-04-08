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    • 08.04.2020 19:44
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    nedir? Evde Takip Sistemi uygulaması nasıl indirilir? Evde izalasyon dijital takip sistemi nereden indirilir?

    nedir? Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında "" çağrıları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Vakaların izole olmalarını, , hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi." ifadelerine yer verdi. İşte Evde Takip Sistemi nedir? Evde Takip Sistemi uygulaması nasıl indirilir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Nisan vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.

    Evde Takip Sistemi uygulaması nasıl indirilir?

    Evde Takip Sistemi nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısında açıkladığı dijital takip aplikasyonu büyük merak uyandırdı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrıları devam ediyor. Sağlık Bakanı"Evde izole olması gerekenleri dijital takip yöntemi ile takip edeceğiz" dedi. İşte Evde Takip Sistemi nedir? Evde Takip Sistemi uygulaması nasıl indirilir?

    HASTALARA DİJİTAL TAKİP

    * Hastalarımızın ve temaslıların kendilerini izole etme koşullarından taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz. Kendilerini hemen uyaracağımız bir sistemin hazırlıklarını da tamamladık. Bu sıkı tedbirin detaylarını daha sonra açıklayacağım. Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor.

    * Özellikle riskli olan sağlık personelimizin taramadan geçirilmesi bugün de gündem yapıldı, buna da başlıyoruz. Covid dışı hastalar dahil olmak üzere, yoğun bakımlarda kapasitemizin yüzde 62'si dolu, yüzde 38'i boş. Yoğun bakımla ilgili hiçbir hastane, özel hastaneler de yoğun bakımda yatan hiçbir hastadan ücret alamazlar.

    8 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Nisan vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.

    CORONA VİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

    Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    7 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

    6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

    Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.

    Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:

    "Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

    İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası

    VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

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