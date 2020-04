İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Et ve Süt Kurumu'nun depolarındaki etlerin bekletildiği ve çürüdüğüne ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Et ve Süt Kurumu; Lütfü Türkkan'ın, söz konusu iddiasının tamamen gerçek dışı çirkin iftira olduğu belirtilerek, "Korona virüs salgınının alışveriş kültürüne etkilerini de göz önünde bulunduran kurumumuz, kıyma ve kuşbaşı konserve veya dondurulmuş şekilde raf ömrü uzun, kolay muhafaza edilebilen ürünlerin ülkemizin dört bir yanında tüketicilere ulaştırılmasını sağlamaktadır" denildi. Açıklamada; Et ve Süt Kurumu'nun, 10 Şubat 2020 tarihinde piyasa ihtiyaçları doğrultusunda karkas et satışını başlattığını ve sektörün ürünlerine olan talepleri her geçen gün arttırdığına dikkat çekildi.



"LÜTFÜ TÜRKKAN'IN İDDİASI TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE İFTİRA"

Et ve Süt Kurumu; Lütfü Türkkan'ın, 7 Nisan 2020 tarihinde İnfaz düzenlemesi ile ilgili TBMM'de gerçekleştirilen görüşmelerde; "Et ve Süt Kurumu'nun depolarındaki etlerin bekletildiği ve çürüdüğüne dair" kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunduğunu açıkladı.

Et ve Süt Kurumu'nun açıklamasında şöyle denildi:

"Depolarımızda uygun koşullarda muhafaza edilen çürümeye terk edildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kurumumuza yapılan çirkin bir iftiradır.

Kurumumuz 1952'den bugüne sağlıklı, güvenli, kaliteli ve ekonomik ürün çeşitlerini Et ve Balık Kurumu markası ile tüketicilerine ulaştırmaktadır."

"İTHAL ET STOĞUMUZ BULUNMAMAKTA"

"Et ve Süt Kurumu, üreticileri korumak amacıyla hayvanlarını satın almakta, depolamakta ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda et fiyatlarını regüle etmek için de stoğunda bulundurduğu etleri, ihtiyaç olduğu dönemlerde iç piyasada satışa sunmaktadır. Depolarımızdaki etlerin tamamı yerli üreticilerden alınan hayvanların etleri olup ithal et stoğumuz bulunmamaktadır."



"ÜRÜNLERİMİZİN ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA TÜKETİCİLERE ULAŞTIRILMASI SAĞLANMAKTADIR"

"Korona virüs salgınının alışveriş kültürüne etkilerini de göz önünde bulunduran Kurumumuz, kıyma ve kuşbaşı konserve veya dondurulmuş şekilde raf ömrü uzun, kolay muhafaza edilebilen ürünlerin ülkemizin dört bir yanında tüketicilere ulaştırılmasını sağlamaktadır. ESK 10 Şubat 2020 tarihinde piyasa ihtiyaçları doğrultusunda karkas et satışını başlatmıştır ve sektörün ürünlerimize olan talepleri her geçen gün artmaktadır."



"MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN; ET İHTİYACI YILLARDAN BERİ KARŞILANMAKTADIR"

"Et ve Süt Kurumu sadece tüketicilerimizin değil aynı zamanda MSB ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşun da et ihtiyacını yıllardan beri karşılamaktadır."

"DEVLET KURUMLARI GÜNLÜK SİYASETE ALET EDİLEREK YIPRATILMAMALI"

"Hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruyarak ülkemize 68 yıldır güvenle hizmet eden Et ve Süt Kurumu içinde bulunduğumuz bu zor günlerin sağlıkla ve gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçirilmesi hususunda çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Devlet kurumlarının günlük siyasete alet edilerek yıpratılması hususunu kamuoyunun takdirine sunarız."

KENAN KIRAN / SABAH