Koronavirüs salgını sonrası maske satışları patlarken, birden 'Yıkanabilir, Nano Teknoloji' gibi sözlerle pazarlanan siyah maskeler türedi. Hemen hemen her köşe başında satılmaya başlanan maskelere ilgi oldukça büyük oldu. 15 TL'ye kadar fiyatlarla satılan maskelerin tehlike saçtığı ortaya çıktı. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceyhan, maskelerin malzemesinin sünger olduğunu ifade ederken, hiçbir maskenin gün boyu kullanılamayacağını da ifade etti. Ceyhan, bu maskelerin vatandaşı virüse karşı daha açık hale getirebileceğini de ifade etti. İşte Prof. Dr. Ceyhan'ın açıklamaları…

HANGİ MASKE NE KADAR KORUYOR?

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, maskelerin koruma oranlarına ilişkin veriler olduğunu söyledi. Ceyhan, "N-95 olarak tanımlanan maskeler virüslere karşı yüzde 95 oranında etkili. Cerrahi maskelerde bu oran yüzde 30'dur. Nano Teknoloji, yıkanabilir maske şeklinde satılan siyah maskeler ile ilgili elimizde hiçbir veri yok" dedi.

"HERKES MASKE TAKARSA YÜZDE 98.5 ENGELLERİZ"

Toplumun evde kalması gerektiğini belirten Ceyhan, sokağa çıkılması gerekiyorsa mutlaka maske kullanılması gerektiğini vurguladı. Ceyhan yine bilimsel araştırmalardaki oranları paylaşarak, "Hasta biri cerrahi maske kullandığında bulaştırma oranı yüzde 95 düşer. Virüs olan kişi ve olmayan kişi maske taktığında ise bu oran yüzde 98.5'a yükseliyor. Yüzde 98.5 çok ciddi ve önemli bir orandır." dedi.

"SİYAH MASKELERLE İLGİLİ HİÇBİR VERİ YOK"

Son zamanlarda sokaklardaki vatandaşlarda sık sık görülen siyah maskelere dikkat çeken Ceyhan, "Bu maskelerle ilgili elimizde hiçbir veri yok. Ama şunu söyleyebilirim. Hiçbir maske, 2 saatten fazla takılamaz. 2 saatten sonra nefesteki buhar artar ve maskelerdeki mikroskobik yapı bozulur." diye konuştu.

"DAHA RİSKLİ BİR HALE GELİR"

Siyah maskelerin kullanımının beraberinde getireceği sorunlara vurgu yapan Ceyhan, "Maskeyi uzun süreli olarak kullandığında karşındakinde virüs varsa maskede birikir. Bu durumda maske koruma özelliği bir yana, daha riskli bir hale gelir. Hele bir de maskeyi çantaya koyup tekrar kullanırsanız daha büyük sorun. O maskeyi ellediğinizde maskeye mikrop ve virüs bulaşabilir. Bu da virüslerin ağızdan ve burundan girmesi demektir. Sizi virüse karşı daha açık hale getirir" ifadelerini kullandı.

"NANO TEKONOLOJİ ÜRETİM ŞEKLİ, MALZEMESİ SÜNGER"

Nano Teknoloji diyerek satılan maskelerin malzemeleri ile ilgili çarpıcı bir tespitte bulunan Ceyhan, "Bakın bu siyah maskeleri Nano Teknoloji diye satıyorlar. Böyle bir şey yok. Bunların poşetlerinde Nano Teknoloji yazısı var. Ancak bu üretim şekli ve dizayn olarak Nano Teknoloji anlamına geliyor. Aslında içinde kullanılan malzeme bildiğimiz sünger. Kaldı ki öyle Nano Teknoloji diye tespit edilmiş bir maske yöntemi de yok." dedi.

"HİÇ MASKENİZ KALMADIYSA..."

Hiç maske bulunmayan durumlarda alınabilecek önlemlere dikkat çeken Ceyhan, "Markete ya da pazara gideceksiniz. Hiçbir maskeniz kalmadıysa, ağzınızı ve burnunuzu bir kumaş ile kapatın. Bu siyah maskeden varsa elinizde o zaman takın. Nitekim, takmak, takmamaktan iyidir. Ama marketten gelir gelmez hemen bu maskeden ya da kumaştan kurtulun. Maskeleri ağzı kapalı çöplere atmaya özen gösterin. Ağzı kapalı çöp yoksa, bir poşetin içine koyup atın." şeklinde konuştu.

YÜZ MASKELERİ NASIL KULLANILMALI?

Siyah maskeler gibi sık sık kullanılan bir diğer korunma yöntemi de yüz bareti ya da bir diğer adı ile yüz maskesi. Plastikten yapılan koruyucu kalkanlar koronavirüse karşı ne kadar etkili? Prof.Dr. Mehmet Ceyhan bu konuda da dikkat çeken ifadeler kullandı. Ceyhan yüz maskeleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Biz Covid-19 vakalarını muayene ederken, onlardan sıvı örnekleri alırken önce N-95 maske, üstüne cerrahi maske, onun üstüne de yüz maskesi takıyoruz. Bu virüsün sıçramasına karşı bir bariyer önlemi görüyor. Marketlerde, sebze ve meyve reyonlarında işe yarayabilir. Ancak yüz maskesi, cerrahi maske takılmadan hiçbir anlam ifade etmiyor. Sonuçta etrafı açık bir aparattan bahsediyoruz. Cerrahi maskenin üzerine takılırsa oldukça faydalı olur. Sebze ve meyve seçerken herhangi bir hapşırma ya da öksürmede virüs meyve ya da sebzeye sıçramaz.

Genel manada virüsün sıçramasını engeller. Bu bir avantaj sağlar. Üstelik dezenfekte edilebilir malzeme olması da avantajlı. Ama mutlaka maske üzerine takılmalı. Yoksa hiçbir anlamı yok. (Sabah)