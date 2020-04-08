Haberler Galeri Dünya Son dakika: İspanya'da koronavirüs kabusu sürüyor! Tabut siparişlerine yetişilemiyor

Son dakika: İspanya'da koronavirüs kabusu sürüyor! Tabut siparişlerine yetişilemiyor

Son dakika haberine göre İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi. Dünya genelinde ise ölenlerin sayısı 80 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 1 milyon 500 bin sınırına dayanarak yükselmeye devam ediyor.

08.04.2020 12:52 - Son Güncelleme: 08.04.2020 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





