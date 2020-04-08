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Son dakika: İspanya'da koronavirüs kabusu sürüyor! Tabut siparişlerine yetişilemiyor
Son dakika: İspanya'da koronavirüs kabusu sürüyor! Tabut siparişlerine yetişilemiyor
Son dakika haberine göre İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi. Dünya genelinde ise ölenlerin sayısı 80 bini aştı. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 1 milyon 500 bin sınırına dayanarak yükselmeye devam ediyor.
08.04.2020 12:52
- Son Güncelleme: 08.04.2020 12:52
Koronavirüs salgınının 14 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu İspanya'da tabut üreticilerinin siparişleri yetiştirmekte zorlandığı ortaya çıktı. İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artarak 14 bin 555'e yükseldi
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Salgından dolayı sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede birçok şirket kepenk kapatırken ölü sayısının hızla artmasından dolayı tabut siparişleri 8'e katlandı.
Reuters'ın haberine göre şirketler bu talebi karşılayabilmek için işe alımlara başvurmaya başladı.
Başkent Madrid yakınlarındaki bir tabut üreticisinin CEO'su olan Maria Chao Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu ve üretim kapasitelerini yüzde 25 oranında artırdıklarını söyledi.
110 yıllık şirketin yöneticisi, bölgeye günde üç yüz tabut gönderdiklerini, üretim kapasitelerini artırmak için son on günde 6 kişinin işe alındığını açıkladı.