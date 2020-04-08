Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından maske genelgesi

Bakanlık, tek kullanımlık maske ve eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,dedi.

BELEDİYEYE TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, "Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek. Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

