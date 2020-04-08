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    Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından maske genelgesi

    Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı. , ", kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek." dedi.

    Bakanlıktan maske genelgesi
    Bakanlık, tek kullanımlık maske ve eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek." dedi.

    BELEDİYEYE TESLİM EDİLECEK
    , "Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek. Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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