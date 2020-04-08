Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından maske genelgesi

Bakanlık, tek kullanımlık maske ve eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek." dedi.
BELEDİYEYE TESLİM EDİLECEK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek." dedi.
BELEDİYEYE TESLİM EDİLECEK
Bakan Kurum, "Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek. Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak." ifadelerini kullandı.
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