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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 10:54
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    • 01.04.2020 11:08
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    Sabah gazetesi yazarı : ’na destek yağarken 'dan ses yok!

    Başkan ’ın ’in ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında duyurduğu ’na adeta destek yağıyor. Vatandaşlardan iş dünyasına, dev şirketlerden ünlüler birçok isim kampanyaya bağışlarda bulundu. Ancak 31 Mart yerel seçimleri hakkında skandal açıklamaları ile gündeme gelen , henüz bir yardım açıklaması yapmadı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “Dün baktım Erdoğan'ın açıklamalarından sonra herkes harekete geçmiş… 'u, 'i, 'ı… Ama TÜSİAD'dan 'tık' yok. Dernek olarak sesleri çıkmıyor. Sanırım, sokağa çıkma yasağı mektubunu revize ediyorlar!” ifadelerini kullandı.

    TÜSİAD'dan ses yok!
    İşte Dilek Güngör'ün o yazısı:

    Koronavirüs salgını çıktı çıkalı ekonomide her alandaki gelişmeleri anbean takipteyiz. lar, ihracatçılar, sanayiciler, esnaf…

    Esasında virüsün ekonomiye yansımasının boyutunu 15-20 gün içinde daha net göreceğiz. Ama bu aralar kiminle konuşsam 'çek' meselesine dikkat çekiyor.
    Konunun iki boyutu var. Birincisi, parası olan şirketlerin de çekini ödememek için mücbir sebep maddesinin arkasına sığınmaya çalıştığı iddia ediliyor. Malum, 30 Nisan'a kadar icra takibi ve iflas talepli dava açılamayacağı i karşılıksız çıkan çeklere de işlem yapılmayacak. Umarım, burayı suiisal edenlerin olduğuna dair söylentiler doğru değildir. İkincisi de henüz bankaların tamamı Kredi Garanti Fonu kefaletli çekli sisteme geçmedi. Bankaların bu konuda hızlı hareket etmesi gerekiyor.

    Bana kalırsa, hassasiyetle üzerinde durulması gereken kısım burada yatıyor…
    Mazallah, çek sistemi zincirinin halkalarından birinde ufak bir aksama yaşanırsa ticari hayat tamamen durur.
    O yüzden bankaların da iş dünyasının da panik yapmadan ama dikkati de elden bırakmadan hareket etmesi şart.

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    Haberler Ekonomi Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağarken TÜSİAD'dan ses yok!
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