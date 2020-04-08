İnfaz paketinin yasalaşmasıyla tahliye edilecek 90 bin kişiyle ilgili koronavirüs tedbirleri kapsamında atılacak adımlara ilişkin çalışmalar başladı. Tahliye olacaklar direkt bırakılmayacak. Gerekli olanlar için seyahat izin belgesi çıkarılacak. Farklı şehirlere gidecekler için otobüs firmalarıyla anlaşılacak. Yaşadığı şehirdeki cezaevinde bulunanlar şehir merkezine götürülecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olanlar ise evlerine kadar bırakılacak.

EVLERİNE BIRAKILACAKLAR

Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre; Meclis Genel Kurulu'nda dün görüşülmeye başlanan infaz teklifi yasalaştığında 90 bin dolayında mahkumun tahliye edilmesi öngörülüyor. Ancak koronavirüs nedeniyle şehirler arası seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlara sokağa çıkma kısıtlaması gibi birtakım tedbirler getirildi. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü ile başsavcılıkların, tahliye olacaklarla ilgili nasıl bir yol izleneceğine ilişkin çalışmalara başladığı öğrenildi.

İLK AŞAMADA 45 BİN

Paket uyarınca, infaz indirimi ve 3 yıllık denetimli serbestlik nedeniyle 45 bin kişi erken tahliye olacak. İlk aşamada ise erken tahliye olacakların cezaevlerinden çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Paketin yürürlüğe girmesiyle infaz savcıları dosyaları hızla ele alacak, yasadan yararlanarak tahliye olacakları belirleyecek ve bu kişiler hakkında müddetname hazırlayıp infaz hakimliğine gönderecek. Açık cezaevindeki mahkumlar ise ilgili başsavcılıkların yazısının ardından ilk etapta 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak ve evlerine gönderilecek.

SEYAHAT BELGELERİ ÇIKARILACAK

Adalet Bakanlığınca hükümlü ve tutukluların dışarıyla temasını kesmek amacıyla bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda, cezaevlerinde şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bu nedenle tahliye olacaklara yeniden bir koronavirüs testinin yapılmayacağı kaydedildi. Ancak bu kişiler direkt bırakılmayacak. Öncelikle korona tedbirleri uyarınca sokağa çıkması kısıtlananlar ile şehirler arası yolculuk yapacaklar için kaymakamlıklar ile valiliklerden "seyahat izin belgesi" çıkarılacak.