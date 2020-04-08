Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.04.2020 11:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2020 11:37
    ABONE OL

    Son dakika: Hukusi Akar: Koronavirüse karşı ilaç üretimine başlayacağız

    Son dakika haberi... Canlı yayında gündeme ilşikin soruları yanıtlayan Hukusi Akar, "Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Şu anda makine alımları devam ediyor, yeni ekipmanlar devreye girmeye devam ediyor. Tüm halkımıza ücretsiz dağıtabilmek için haftada inşallah 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız." dedi. , "Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız." açıklamasında bulundu.

    İlaç üretimine başlayacağız

    Hulusi Akar, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

    Maalesef bugün sabah saatlerinde ekmek parası peşinde olan vatandaşlarımızın, teröristlerin saldırısına tanık olduk, 5 vatandaşımız şehit oldu. Bunların hiçbiri yanlarına kalmayacak. Bunlar mutlaka bunun hesabını verecekler. Arkadaşlarımız şu an arazide, başarılar diliyorum.

    Terörle mücadele konusunda azalma, eksilme asla söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.

    KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
    İlk günden itibaren koronavirüsle mücadele konusunda tüm tedbirlerimizi aldık, uygulamaya başladık. , İçişleri Bakanlığı ile yakın temas halinde bu faaliyetleri sürdürüyoruz.

    OPERASYON BÖLGELERİNDE VAKA YOK
    Virüsün herhangi bir şekilde operasyon bölgelerine sirayet etmemesi için arkadaşlarımız çalışıyor. Şu ana kadar bu konuda bir sıkıntımız olmadı. Virüse karşı mücadelemizi de sürdürüyoruz. Operasyon bölgelerimizde şu ana kadar vakamız olmadı.

    Yurt dışından dönen personelimiz vardı, gözetim altındalar, 14 günü tamamladılar. 84 personelimiz hala gözetim altında. Bu dönemde yapılması gereken atamaları da erteledik. Okullarımızı kapattık, herkes evinde devam ediyor. Bu tedbirler başarılı bir şekilde uygulandı. Bu çalışmalarımız sürüyor.

    SAĞLIK EKİPMANLARI
    Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Şu anda makine alımları devam ediyor, yeni ekipmanlar devreye girmeye devam ediyor. Tüm halkımıza ücretsiz dağıtabilmek için haftada inşallah 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız.

    ORDU EVLERİNDEKİ SON DURUM
    Sağlık Bakanlığı personelimiz omuz omuza çalışıyor. Zorunlu olarak mesleki zaruret olarak doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için elimizdeki imkanları değerlendirdik. Bazı ordu evlerimizi sağlık personellerine tahsis ettik.

    İLAÇ ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIZ
    Bakan Koca ile günde birkaç kez görüşüyoruz. Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız.

    DEVRİYELER DEVAM EDECEK
    15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları olarak video konferansla toplanacağız.

    27 Şubat'ta Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte mücadelemizin çerçevesi çizildi. 5 Mart'ta heyetler arasındaki görüşmede mutabakata varıldı ve ateşkes ilan edildi. Şu anda bu mutabakat çerçevesinde birkaç münferit ateşkes ihali olmakla birlikte genel olarak huzur ortamı devam ediyor. Üçüncü devriye de tamamlandı, önümüzdeki dönemde devriye devam edecek.

    TERÖRLE MÜCADELE
    1 Ocak'tan bu yana 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kaçışlar, güvenlik güçlerine teslim artmıştır.

    SIĞINMACILARDA SON DURUM
    28 Şubat'tan bu yana 148 bin 763 sığınmacı karşı tarafa geçti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar: Koronavirüse karşı ilaç üretimine başlayacağız
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri