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    • 08.04.2020 11:05
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    Son dakika: Üyesi Prof. Dr. 'den dikkat çeken uyarı: Cep larınızı streç filmle sarın!

    Dünyayı saran salgını 6 kıtayı birden etkisi altına almışken dışarıya çıkmak zorunda kalanlar larını kullanma mecburiyetindeler. Virüsün en büyük taşıyıcılarından biri olan cep telefonlarından koronavirüs kapmamak için uzmanlar bir dizi uyarılarda bulundu. Üyesi Prof. Dr. , "Cep telefonunuzu evden çıkmadan streç filmle sarın" ifadelerini kullandı.

    Cep telefonlarınızı streç filmle sarın!

    Cep unun virüs taşıma tehlikesi olduğuna dikkat çeken Üyesi Prof.Dr. şunları söyledi:

    "Evden çıkmak mecburiyetinde olanlardansanız cep telefonunuzu evden çıkmadan streç filmle sarın. Eve gelir gelmez de streç filmi hemen çıkarıp çöpe atın. Cep telefonundan virüs kapmayın.

    ETKİLİ BİR TEMİZLEME ŞART!
    Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout da Covid-19 salgını boyunca akıllı cihazların temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek "Corona virüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da etkili bir temizleme yöntemi uygulanmasını gerekli kılıyor" uyarısında bulundu.

    PARMAK HAREKETİ SAĞLAYAN KAPLAMAYI BOZMAMAK İÇİN...
    gazetesinin haberine göre akıllı cihazlarda parmakların hareketini sağlayan kaplamanın izopropil alkolden zarar gördüğünü söyleyen Yamout "Etanol ve peroksit yağ itici kaplamaya zarar verebilir. Bunlar direkt döküldüğünde kamera ve hoparlöre de zarar verir. Bunun yerine doğrudan dökmek yerine bir parça pamuk ya da peçeteye bu ürünlerden dökerek silmeli. Tablet, akıllı saat, diz üstü bilgisayar, kulaklık gibi ürünler için de aynı prosedür uygulanmalı" dedi.

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