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    • 08.04.2020 22:02
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    Başkan Erdoğan'dan ""na destek veren din temsilcilerine teşekkür

    Başkan , 'deki farklı dinlerin temsilcilerine 'na verdikleri destek için telefonla arayarak teşekkür etti.

    Başkan Erdoğan'dan teşekkür telefonu

    Başkan , 'deki farklı dinlerin temsilcilerine 'na verdikleri destek için teşekkür etti.

    Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Türk Yahudi Toplumu Başkanı Erol Kohen'i telefonla aradı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, farklı dinlerin temsilcilerine Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destek için teşekkür etti.

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