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    • 08.04.2020 21:21
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    Çavuşoğlu'ndan, lı mevkidaşı 'nun teşekkürüne "Yanınızdayız" yanıtı

    Son dakika haberine göre, , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde 'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan 'ye teşekkür eden Kosova Dışişleri Bakanı Glauk 'ya, "İyi günde, kötü günde yanınızdayız." mesajını gönderdi.

    Çavuşoğlu'ndan Yanınızdayız yanıtı

    , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde 'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan 'ye teşekkür eden Kosova Dışişleri Bakanı Glauk 'ya, "İyi günde, kötü günde yanınızdayız." mesajını gönderdi.

    Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşı Konjufca'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İyi günde, kötü günde Kosovalı kardeşlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

    Konjufca, Twitter'dan, ülkesine Türkiye'den tıbbi malzeme desteği götüren uçağın fotoğrafını paylaşarak, "Bu zor zamanda verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz ancak dayanışma ile bu salgının üstesinden gelebiliriz." ifadesini kullandı.

    TÜRKİYE'DEN BALKAN ÜLKELERİNE KOVİD-19'LA MÜCADELE DESTEĞİ
    Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan bu sabah havalandı.

    Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan tıbbi malzemeleri taşıyan uçak, , , Karadağ ve 'nın ardından yardımları gün içinde Kosova'ya da ulaştırdı.

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