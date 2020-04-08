İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

VAKA SAYISI 1 MİLYON 490 BİNİ GEÇTİ

Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 490 bini geçtiği, 87 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 320 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Saat 21.15 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:



08 Nisan 2020, saat 21:15 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:



Türkiye'de şu ana kadar toplam 247.768 test yapılmış olup, 38.226 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 812 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.846 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/wLz6bG1FX7 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 8, 2020

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