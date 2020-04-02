Bugünkü
Takvim

Son dakika: Vakfından 'na destek

Son dakika haberi... Vakfı, Cumhurbaşkanı 'ın başlattığı 'na İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 15:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 15:30
ABONE OL
'Milli Dayanışma'ya bir destek de onlardan

Vakfının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Kovid-19 salgını nedeniyle başlattığı kampanyaya, İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı adına 100 bin lira bağışla destek veriyoruz. Salgının bir an önce bitmesi için dua ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



'na destek çığ gibi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Süryani Kadim Vakfından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri