Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tüm ülke tek yürek oldu. Hem iş dünyasından hem sivil toplum kuruluşlarından hem de vatandaştan destek yağıyor. İşte çığ gibi büyüyen kampanyaya yapılan desteklerden bazıları:
● DOĞUŞ GRUBU: 15 milyon TL
● TEB GRUBU: Salgınla mücadeleye destek için 7.5 milyon TL ayırdı.
● YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG: 5 milyon TL
● ANADOLU GRUBU: 5 milyon TL
● TÜRK-İŞ: 3 milyon TL
● AYDEM ENERJİ: 3 milyon TL
● BİSSE: 500 bin cerrahi maske üreterek Sağlık Bakanlığı'na bağışlayacak.
CENGİZ HOLDİNG'DEN 34 MİLYON TL
Cengiz Holding, 34 milyon lira bağışladı. Holding'den yapılan açıklamada, salgına karşı yürütülen mücadeleye gönülden destek oldukları belirtilirken, şöyle denildi: "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen 'Vefa Kolileri' için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Yardımların miktarı 34 milyon liraya ulaştı. Ayrıca iştirak şirketlerimiz ve ortaklıklarımız aracılığıyla da destek kampanyalarının bir parçası oluyoruz."
● DOĞUŞ GRUBU: 15 milyon TL
● TEB GRUBU: Salgınla mücadeleye destek için 7.5 milyon TL ayırdı.
● YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG: 5 milyon TL
● ANADOLU GRUBU: 5 milyon TL
● TÜRK-İŞ: 3 milyon TL
● AYDEM ENERJİ: 3 milyon TL
● BİSSE: 500 bin cerrahi maske üreterek Sağlık Bakanlığı'na bağışlayacak.
CENGİZ HOLDİNG'DEN 34 MİLYON TL
Cengiz Holding, 34 milyon lira bağışladı. Holding'den yapılan açıklamada, salgına karşı yürütülen mücadeleye gönülden destek oldukları belirtilirken, şöyle denildi: "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen 'Vefa Kolileri' için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Yardımların miktarı 34 milyon liraya ulaştı. Ayrıca iştirak şirketlerimiz ve ortaklıklarımız aracılığıyla da destek kampanyalarının bir parçası oluyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.