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    • Ekonomi
    • 05.04.2020 Gazete
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    'na destek çığ gibi

    Başkan 'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı için tüm ülke tek yürek oldu. Hem iş dünyasından hem sivil toplum kuruluşlarından hem de vatandaştan destek yağıyor.

    Destek çığ gibi
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tüm ülke tek yürek oldu. Hem iş dünyasından hem sivil toplum kuruluşlarından hem de vatandaştan destek yağıyor. İşte çığ gibi büyüyen kampanyaya yapılan desteklerden bazıları:

    DOĞUŞ GRUBU: 15 milyon TL
    TEB GRUBU: Salgınla mücadeleye destek için 7.5 milyon TL ayırdı.
    YILDIZLAR YATIRIM HOLDİNG: 5 milyon TL
    ANADOLU GRUBU: 5 milyon TL
    ● TÜRK-İŞ: 3 milyon TL
    AYDEM ENERJİ: 3 milyon TL
    BİSSE: 500 bin cerrahi maske üreterek Sağlık Bakanlığı'na bağışlayacak.

    CENGİZ HOLDİNG'DEN 34 MİLYON TL
    , 34 milyon lira bağışladı. Holding'den yapılan açıklamada, salgına karşı yürütülen mücadeleye gönülden destek oldukları belirtilirken, şöyle denildi: "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen 'Vefa Kolileri' için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Yardımların miktarı 34 milyon liraya ulaştı. Ayrıca iştirak şirketlerimiz ve ortaklıklarımız aracılığıyla da destek kampanyalarının bir parçası oluyoruz."

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