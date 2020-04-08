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    Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu... 'nda çalışmaları başladı

    Son dakika haberi... Başkan 'ın toplantısından sonra duyurduğu inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.

    Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı
    Başkan , toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'da biri , biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki inşa edileceğini açıkladı.



    Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı.



    Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.


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