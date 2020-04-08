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    • Güncel
    • 08.04.2020 Gazete
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    'da yapılacak salgın hastanelerine jet gibi start

    ’un iki yakasına yapılacak salgın hastaneleri için jet hızıyla çalışma başlatıldı. 1000’er yataklı hastaneler 45 günde hazır olacak. Atatürk ve Sancaktepe havalimanlarında inşa edilecek yeni hastaneler Corona salgını ile mücadelede kullanılacak.

    Jet gibi start
    İki yeni hastane için 'da alarm verildi. Ekipler günün ilk ışıklarıyla Atatürk ve Sancaktepe havalimanlarına gitti.
    Pistler temizlendi. Uçaklar çekildi. İş makineleri hemen hafriyata girişti. Dev tesislerin 45 gün içinde bitirileceği bildirildi.




    TÜRKİYE'NİN     CORONA ÜSSÜ
    TÜRKİYE, Coronavirüs ile verdiği mücadelede tüm dünyanın ilgisini çekti. Salgınla ilgili alınan önlemlere her gün bir yenisi eklendi. Virüsle mücadelede en önemli aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi.




    İLK KEPÇE VURULDU
    Sancaktepe ve Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na yapılacak hastaneler için dün harekete geçildi. İş makineleri ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını sürdürdüğü gözlendi. 45 günde inşa edilecek hastaneler, bin yatak kapasiteli olacak.



    HAYIRLARA VESİLE OLSUN
    BAŞKAN Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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