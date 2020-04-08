İki yeni hastane için İstanbul'da alarm verildi. Ekipler günün ilk ışıklarıyla Atatürk ve Sancaktepe havalimanlarına gitti.
Pistler temizlendi. Uçaklar çekildi. İş makineleri hemen hafriyata girişti. Dev tesislerin 45 gün içinde bitirileceği bildirildi.
TÜRKİYE'NİN CORONA ÜSSÜ
TÜRKİYE, Coronavirüs ile verdiği mücadelede tüm dünyanın ilgisini çekti. Salgınla ilgili alınan önlemlere her gün bir yenisi eklendi. Virüsle mücadelede en önemli aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi.
İLK KEPÇE VURULDU
Sancaktepe ve Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na yapılacak hastaneler için dün harekete geçildi. İş makineleri ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını sürdürdüğü gözlendi. 45 günde inşa edilecek hastaneler, bin yatak kapasiteli olacak.
HAYIRLARA VESİLE OLSUN
BAŞKAN Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Pistler temizlendi. Uçaklar çekildi. İş makineleri hemen hafriyata girişti. Dev tesislerin 45 gün içinde bitirileceği bildirildi.
TÜRKİYE'NİN CORONA ÜSSÜ
TÜRKİYE, Coronavirüs ile verdiği mücadelede tüm dünyanın ilgisini çekti. Salgınla ilgili alınan önlemlere her gün bir yenisi eklendi. Virüsle mücadelede en önemli aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi.
İLK KEPÇE VURULDU
Sancaktepe ve Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na yapılacak hastaneler için dün harekete geçildi. İş makineleri ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını sürdürdüğü gözlendi. 45 günde inşa edilecek hastaneler, bin yatak kapasiteli olacak.
HAYIRLARA VESİLE OLSUN
BAŞKAN Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
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