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    • 08.04.2020 09:38
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    haritası! İstanbul’da en çok Corona çıkan ilçeler, mahalleler!

    Coronavirüsün ülkemizde en yaygın görüldüğü şehir İstanbul oldu. Dev bir metropol olan İstanbul, vaka ve vefat sayısında başı çekiyor. İstanbul gibi milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehirde sokaklar boşaldı ve vatandaşlar eve kapandı. Peki, haritası nasıl? İstanbul’da en çok Corona çıkan ilçeler ve mahalleler sorgulanıyor. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gösterdiği İstanbul haritası…

    İstanbul Corona haritası! İstanbul’da en çok Corona çıkan ilçeler, mahalleler!

    haritası gündeme oturdu. İstanbul'da en çok Corona çıkan ilçeler mahalleler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Coronavirüs salgını ülkemizde de devam ederken, İstanbul vaka ve vefat sayılarında ilk sırada yer alıyor. İstanbul gibi milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehirde yetkililer salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul'daki son durumu gösterdi. İşte, !

    RENKLERİN ANLAMI

    Kırmızılar durumu ciddi hastanede, Maviler durumu orta, Morlar evde izlem, Yeşiller sadece virüs var şikayeti yok evde izolasyon ve izlemde...

    İSTANBUL CORONA HARİTASI!

    GÜNLÜK SAYILAR DUYURULDU

    Günlük vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

    Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi.

    Yapılan test sayılarının her gün arttı. 20 bini geçti. Test sayısı arttıkça vaka sayısının oran olarak azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde daha dengeliydi, 65 yaş üstü sınırlamasının olduğu dönemde yoğunluğun azaldığını görüyoruz.

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