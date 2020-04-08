İstanbul Corona haritası! İstanbul’da en çok Corona çıkan ilçeler, mahalleler!

İstanbul Corona haritası gündeme oturdu. İstanbul'da en çok Corona çıkan ilçeler mahalleler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Coronavirüs salgını ülkemizde de devam ederken, İstanbul vaka ve vefat sayılarında ilk sırada yer alıyor. İstanbul gibi milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehirde yetkililer salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul'daki son durumu gösterdi. İşte, İstanbul Corona haritası!

RENKLERİN ANLAMI

Kırmızılar durumu ciddi hastanede, Maviler durumu orta, Morlar evde izlem, Yeşiller sadece virüs var şikayeti yok evde izolasyon ve izlemde...

İSTANBUL CORONA HARİTASI!

GÜNLÜK SAYILAR DUYURULDU

Günlük vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:



Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi.

Yapılan test sayılarının her gün arttı. 20 bini geçti. Test sayısı arttıkça vaka sayısının oran olarak azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde daha dengeliydi, 65 yaş üstü sınırlamasının olduğu dönemde yoğunluğun azaldığını görüyoruz.