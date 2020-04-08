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    • 08.04.2020 09:31
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    bu skandalla çalkalanmıştı! Savcı işte böyle dolandırmış

    ’nde meslektaşlarını ve katipleri ucuza araba ve arsa vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan hakkında, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Tamer Can’ın diğer savcıları ve katipleri nasıl dolandırdığı yer aldı.

    Savcı işte böyle dolandırmış

    Bakırköy , bir savcının dolandırıcılık skandalıyla çalkalanmıştı. Geçen yıl adli tatilden sonra farklı nedenler ileri sürerek doğru düzgün işe gitmeyen , ucuza arsa ve araba vaadiyle aralarında meslektaşının da bulunduğu birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırıp ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Can'a 500 bin TL'sini kaptıran savcı 'ın şikâyeti üzerine Tamer Can hakkında soruşturma başlatılmıştı. 'nda bir otelin üst katında saklandığı belirlenen Can, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    DAVA AÇILDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Tamer Can hakkında, 'Kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy savcısı Gökhan Sakın ve katip müşteki olarak yer aldı.

    DOLANDIRICILIĞI ANLATILDI
    İddianamede, Tamer Can'ın katibi Özcan Dede'den bir sigorta şirketi müdürünü tanıdığını, sigorta şirketlerinde adamları olduğunu, sigorta şirketinden araba alacağı bahanesiyle 202 bin lira aldığı, savcı Gökhan Sakın'dan ise Dikili'de imar planı dışında bulunan bir arsayı imar planını aldıracağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tanıdık dostları olduğunu satın alacakları arsanın kıymetleneceği bahanesi ile 500 bin lira aldığı kaydedildi. Şüphelinin tamamen dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği her iki müştekiye karşı eyleminin nitelikli dolandırıcılık mahiyetinde olduğu anlatıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen Tamer Can, ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak. (Sabah)

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