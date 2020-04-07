Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Sancaktepe'de koronavirüs hastanesinin yapımına başlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya çıkan her gelişmenin karşılarındaki tehdidin büyüklüğünü ve aldıkları tedbirlere uyulmasının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla Amerika'daki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Kovid-19 hastalarımızın veya onları hastalığı bulaşanların veya onlara bulaştıranların önemli bir kısmının Avrupa ve Amerika'ya seyahat geçmişlerinin olması, bu ülkelerin tedbirleri vaktinde almadığının işaretidir. Şayet işin başında, bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergilemiş olsaydı bugün hep birlikte çok daha iyi bir durumda olabilirdik."