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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! İşte ikinci nda görev yapacak isimler

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantısının ardından yaptığı toplantıda ikinci bir bilim kurulu oluşturulacağını açıklamıştı. Açıklamanın hemen ardından harekete geçilerek 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi. İşte detaylar…

  • Güncel
  • 06.04.2020 10:27
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.04.2020 10:30
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Bakan Koca duyurmuştu! İşte o isimler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında covid-19 salgını ile ilgili ikinci bir hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetmişti. İkinci bilim kurulu hakkında Bakan Koca, "Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" demişti.

Aralarında Prof. Dr. 'ın da olduğu 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi.

(ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Korona virüs ile mücadele kapsamında oluşturulan bilim kuruluna davet edildi.

Davet edilen uzmanlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya katıldı. Aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Pınar Okyay salgınla ilgili alınması gereken önlemleri bir kez daha hatırlattı.

Prof. Dr. Pınar Okyay yaptığı açıklamada şu önerilerde bulundu;
"Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önün geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı"

İŞTE KURULA DAVET EDİLEN UZMAN İSİMLER
Kurula davet edilen halk sağlığı uzmanları, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter isimlerinden oluştu.

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