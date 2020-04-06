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Son dakika: Bakan Koca 6 Nisan Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre 6 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, 21.400 test yapıldığını bugünkü vaka sayısının 3.148 olduğunu bildirdi.

  • Güncel
  • 06.04.2020 19:47
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 19:50
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Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
6 Nisan'daki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, 21.400 test yapıldığını bugünkü vaka sayısının 3.148 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.



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