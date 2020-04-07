COVID-19 virüsünün çıkış nedeninin tam olarak bilinemediğini ve araştırmaların devam ettiğini belirten KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, şöyle konuştu: "COVID-19, esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Hasta bireylerin, öksürme ve hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi ve sonrasında bu kişilerin ellerini; ağız, burun ve gözlerine sürmesiyle virüs bulaşıyor.

BELİRTİ GÖSTERMEYEN HASTALARDA DA VİRÜS TESPİT EDİLEBİLİYOR

Belirti göstermeyen hastaların teşhisi konusunda da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen şunları kaydetti: "Koronavirüs bulguları taşımayan bireylerin solunum yolları salgılarında, virüs tespit edilebilmektedir. Ancak esas bulaşma, bulgu gösteren hasta bireylerden olmaktadır. Hastalığın ortaya çıkmasından önce bir bekleme süresi vardır. Bu bekleme süresi ortalama 5-6 gündür. 2 ile 14 gün arasında olan olgular da vardır. Bazı olgularda ise süre 14 güne uzayabilmektedir.