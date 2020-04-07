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    • 07.04.2020 21:08
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

    Son dakika haberine göre, Başkan 7 Nisan ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, " Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de ’le mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü’nü tebrik ediyorum." dedi.

    Başkan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı
    Başkan 7 Nisan ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de Koronavirüs'le mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.



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