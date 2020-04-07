Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de Koronavirüs'le mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de Koronavirüs'le mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/PCLRnhPZEJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2020
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de Koronavirüs'le mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü'nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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