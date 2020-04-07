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    • 07.04.2020 21:42
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İşte il il 'nin yoğunluk haritası

    Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tanısıyla takip edilen hastaların genelindeki dağılımını gösteren haritayı paylaştı. Haritaya göre, , , , , , 'ta yoğunluğun fazla olduğu görüldü.

    İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası

    üyeleri, koronavirüs ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tanısıyla takip edilen hastaların genelindeki dağılımını gösteren harita paylaştı.

    KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

    6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ
    Haritaya göre, , , , Körfez , , 'ta yoğunluk olduğu görüldü.

    Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:

    "Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

    Bakan Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son vaka sayılarını da açıkladı. Koca, "Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu" dedi. Koca açıklamasında, "Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı son 24 saatteki vefat sayısının ardından salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 725'e yükseldi. Vaka sayısı ise 34.109'a yükseldi.


    Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası


    İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası


    Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası


    İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası


    Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası

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