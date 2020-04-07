MASKELER NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, "Maksimum ölçüde malı temin etmeye çalışıyoruz. Bu hafta Bakanlığa 10 milyon maske temini yapıldı. Bu, artarak devam edecek. Sıkıntı yok. Nisan sonuna doğru maskenin bollaştığını herkes görecek" dedi. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında olmayan vatandaşlar, haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş edebilecek.

Edinilen bilgilere göre maskeler yola çıktı ve ülkenin dört bir yanında vatandaşlara bugünden itibaren teslim edilecek.