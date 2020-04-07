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    • 07.04.2020 21:50
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    Son dakika: dünya genelindeki Kovid-19 vaka durumunu açıkladı

    Son dakika haberine göre, , dünya genelinde yeni tip ün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 400 bini geçti, 80 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi de iyileşti.

    İletişim Başkanlığı Kovid-19 vaka durumunu açıkladı

    , dünya genelinde yeni tip ün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.


    Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 400 bini geçtiği, 80 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 300 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

    Türkiye'de şu ana kadar toplam 222 bin 868 test yapıldığı, 34 bin 109 koronavirüs vakası tespit edildiği, 725 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1582 hastanın da iyileştiği ifade edildi.

    Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

    ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
    Türkiye 34.109 725 1.582
    İtalya 135.586 17.127 24.392
    İspanya 140.511 13.897 43.208
    ABD 386.104 12.242 21.316
    Fransa 109.069 10.328 19.337
    Birleşik Krallık 55.242 6.159 135
    İran 62.589 3.872 27.039
    Çin 81.740 3.331 77.167
    Hollanda 19.580 2.101 250
    Belçika 22.194 2.035 4.157




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