Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona son açıklama! 7 Nisan koronavirüs il il vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Türkiye'de koronavirüs il il vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 649 olduğunu bildirilmişti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD, İran, İtalya gibi pek çok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri geliyor. Bu kapsamda Türkiye'deki son durumu merak edenler güncel yapılan açıklamaları merak ediyor.

7 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

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