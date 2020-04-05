Bugünkü
Takvim

Sağlık Bakanı 'dan yeni açıklama: Eğer temas edenleri izole edemezsek...

haberine göre Sağlık Bakanı , il sağlık müdürlerine seslendi. Koca, "(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.

  • Güncel
  • 05.04.2020 10:24
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.04.2020 10:27
ABONE OL
Bakan Koca'dan kritik koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı , il sağlık müdürlerine seslendi. Koca, "(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar
(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz.
Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama: Eğer temas edenleri izole edemezsek...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri