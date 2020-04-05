Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürlerine seslendi. Koca, "(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.
İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar
(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz.
Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı.
Ayrıntılar geliyor...
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