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: açıklarında sürüklendi

haberi... '' adlı , açıklarında sürüklendi. Sürüklenen gemi ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.

  • Güncel
  • 06.04.2020 10:32
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 10:32
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Şile açıklarında korku dolu anlar

'' adlı Tanzanya bandıralı , dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.

Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.

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