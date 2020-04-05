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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, için Kovid-19 toplantısı yaptı

Son dakika haberi! , koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü 'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

  • Güncel
  • 06.04.2020 03:26
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.04.2020 03:26
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Bakan Koca'dan kritik Kovid-19 toplantısı

, koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü 'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.




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