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Son dakika: 'da altı ve 65 yaş üstündekilere virüs denetimi! Polis tek tek kimlik sordu

Son dakika haberi... virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri ’te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini tek tek kontrol etti.

  • Güncel
  • 06.04.2020 10:39
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 10:45
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İstanbul'da 20 yaş denetimi! Polis tek tek kimlik sordu

Corona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı, pazar market ve benzeri kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Yasağın hayata geçirilmesiyle polis denetimlerini sıklaştırdı. meydanında uygulama yapan polis, bazı vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşına baktı. Ayrıca polis otosundan da vatandaşlara 'evde kalın' anonsları yapıldı.

Polis tarafından kimliği kontrol edilen bir kişi, "Memnunuz tabii. Mecbur olduğumuz için çıktık. Alışveriş yapacağız" dedi.



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